Pumas, con adeudos en todas sus categorías ¡lo que faltaba!

Pumas no sólo tiene problemas en la cancha, pues ahora parece que tiene conflictos económicos y éstos se han convertido en un asunto preocupante, ya que hasta el día de ayer (18 de septiembre), los sueldos correspondientes a la primera quincena de septiembre no llegaron al Club Universidad, pero de forma ‘pareja’, ya que el pendiente económico está desde los integrantes del primer equipo hasta las fuerzas inferiores, administrativos y staff de la cantera.

Fuentes cercanas al club auriazul compartieron con Récord la sorpresa que ha causado el hecho de que su salario no llegara puntualmente como siempre ocurría, pues los adeudos de sueldos era algo que no se veía en el Pedregal, lo que tiene angustiados a todos los trabajadores de la institución, pues dicen que puede ser señal de que las cosas no andan bien.

Hasta el momento han sido contados los empleados auriazules que recibieron una explicación sobre el atraso en el pago, ya que ninguna autoridad les ha dicho nada. Incluso, se sabe que al primer equipo se le argumentó que se había tratado de un problema con el banco encargado, el cual sería solucionado entre lunes y martes, y con ello quedaría el pago, rumor que corrió como ‘pólvora’ por toda la Cantera; sin embargo, hay versiones de que las finanzas en Universidad están tan mal, que la directiva no tiene dinero para solventar tantos gastos, incluyendo los sueldos.

Hasta ayer por la noche, los salarios felinos no habían ‘caído’ en las cuentas de los trabajadores del conjunto del Pedregal, entre los que están los de los jugadores de todas las categorías del club, así como los entrenadores, oficinistas, servicios médicos, chefs, jardineros, intendentes, etcétera.

TAMBIÉN PUEDES VER: