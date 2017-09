VIDEO: Alan Pulido dona gran cantidad de víveres y herramientas

Los equipo del Guadalajara y el Atlas se unieron en una sola voz, el de ayudar a los damnificados por el sismo que afectó a varios estados y a la Ciudad de México el 19 de septiembre pasado.

No importa cuanto se done, pero es de destacar la acción que tuvo el delantero del Rebaño, Alan Pulido, pues no le bastó con un carrito de super, sino que tuvo que utilizar un patín de carga para trasladar las cosas a la caja de cobro.

Aquí la imagen del jugador en el supermercado:

El jugador del Rebaño, Alan @puliidooo donando alimentos y herramientas de trabajo pic.twitter.com/pJFsNf2Pm6 — Ana Laura García (@annylauris) September 21, 2017

