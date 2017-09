Bielsa explica el motivo por el que no negoció con la FMF

En una conferencia de prensa donde revivió varios episodios ocurridos hace dos años, el director técnico del Lille de Francia, Marcelo Bielsa, reveló los motivos por los que renunció del Marsella en agosto del 2015, cuando se especuló que tomaría las riendas de la Selección mexicana, que buscaba sustituto tras el cese de Miguel Herrera. El argentino explicó que sí fue llamado por el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Decio de María, quien se ofendió porque no pudo contactar al entrenador, mismo que rechazó tener esa conversación para evitar que el Tri fuera interpretado como pretexto para renunciar al Marsella. “El presidente de la Federación de México sí me llamó y se ofendió porque yo no le atendí al llamado, y no le atendí el llamado justamente para que no hubiera la más mínima posibilidad de que alguien pudiera vincular mi salida de Marsella con otra opción de trabajo", reveló. Como pocas veces, Bielsa abundó en detalles y relató el episodio que vivió con un directivo del Marsella, cuyo nombre no recordó, pero que tras un partido, cuando se especulaba sobre su salida del club, llegó con ironía de sobra al vestidor. "Cuando yo renuncié al Marsella, este hombre, que era una autoridad del club, que en ese momento después del partido estaba alcoholizado, empezó a gritarle a mis compañeros '¡México, México, México, México…!', como que yo me iba a dirigir a México y por eso renunciaba", contó. Sin embargo, aclaró que se fue porque la directiva y el abogado del Marsella le querían reducir el 10 por ciento de su contrato, sin justificación alguna, lo cual explicó desde el día en que anunció su adiós, mediante la lectura de una carta. Por otra parte, descartó que renunciará al Lille ante los malos resultados en la Ligue 1, que ubican al club en la posición 17 de 20 de la competencia, producto de una victoria, dos empates y tres derrotas. “La única posibilidad de que deje de trabajar aquí es que me cesen. Y eso no depende de mí”, puntualizó.