“El futbol pasa a quinto término”: Matías Almeyda

Es tiempo de solidaridad. No de futbol. Por eso, la Liga MX para este fin de semana. Los clubes se esfuerzan por encontrar la forma de ayudar. La desgracia después del terremoto conmueve a toda la nación. Incluso, a quienes no han nacido en ella. Por eso, el técnico de Chivas, Matías Almeyda, asegura que hoy el deporte pasa a quinto término. “Está destacando al pueblo mexicano con tanta ayuda. Decirles que acá también el club está participando en la ayuda a la gente afectada por este desastre. Estamos conmovidos y tristes pero a la vez con una demostración del pueblo mexicano que tanto ayuda. Es magnífico, es un mensaje de ser un poco más solidarios y que realmente no nos juntemos solo en estas épocas tristes”, explicó este jueves. “La parte humana debe estar siempre más allá de los momentos de dificultad que la naturaleza provoca. Es una enseñanza que todos los días podríamos ser así. Ojalá seamos solidarios con quien siempre necesita, más allá de estos desastres. Es una fiel demostración que cuando el pueblo se une es capaz de cualquier cosa, felicitar a la gente por la ayuda y nosotros de lejos estamos aportando nuestro granito de arena”, añadió. “No tengo nada más que decir, el futbol pasa a quinto termino. Ojalá que estas pérdidas materiales entre todos las podamos arreglar y aquellas pérdidas humanas no tienen solución, sólo rezar y pedir paz por esa gente”, sentenció el entrenador de Chivas. Detalló que aunque no nació en México, no es ajeno a la desgracia del prójimo “Creo que en estos casos uno no tiene nacionalidad, uno se pone la piel del mexicano. Es conmovedor lo que pasó. Las primeras imágenes fueron muy fuertes, ver esa escuela que se derrumbó y todos pensamos que nos pudo tocar a nosotros. Es ponerse en lugar de la gente que sufre y ayudar lo más que podamos. Espero esta ayuda no quede sólo en una semana. Que dure mucho tiempo porque estas ciudades tomaran mucho tiempo para poderse recomponer”, afirmó. Entre su país, Argentina y el nuestro, encuentra similitudes. “Creo que a nuestros pueblos los caracteriza la lucha, la garra y ganas que tienen de mejorar. Nuestras historias son más o menos parecidas. Debemos ver por qué vivimos así o por qué nos hacen vivir así. Todos somos conscientes y consecuentes, si todos mejoráramos un poquito nuestro mundo sería diferente. Siempre nos tenemos que detener en este tipo de desastres para darnos cuenta que le podemos tender la mano a un hermano, a un desconocido, a alguien de otra nacionalidad. Ahí nos convertimos en seres humanos bondadosos, pero el buen ser humano es bondadoso siempre”, aseveró. Por último, aplaudió la decisión de no jugar la décima fecha del Apertura 2017 para concentrar los esfuerzos en ayudar a la gente que sufre por el terremoto. “Realmente estoy conmovido por todo esto, me da mucha tristeza la perdida de personas, pero creo que la Liga hizo algo muy positivo al no jugar, era innecesario y es la mejor decisión que han tomado los felicito”, concluyó el entrenador de Chivas, Matías Almeyda.