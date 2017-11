Betis fue Guardado ante el Eibar que los goleó 5-0

El Eibar encontró este lunes lo que tanto tiempo venía buscando, y logró vencer tras siete jornadas sin hacerlo, y además goleó (5-0) y convenció ante un Betis que no estuvo metido en el partido en ningún momento.

De hecho, los armeros marcaron casi tantos goles como los que llevaba hasta antes del encuentro en todo el campeonato (6).

El Eibar volvió al sistema de cuatro defensas que tan buen resultado le dio la pasada temporada, buscando las bandas, y la primera aproximación no tardó en llegar tras una buena combinación de Inui y Charles que Enrich no fue capaz de rematar bien.

Eso sí, poco después el ariete armero no desperdició un centro de Inui para adelantarse a Amat, que fue el que tocó el balón en última instancia y batió a Adán por bajo (minuto 6). El Eibar se estaba gustando con el sistema que tanto conoce y la vuelta de Alejo.

A punto estuvo el Eibar de ampliar distancias después de una jugada ensayada, aunque Oliveira no acertó a encontrar portería cerca del área pequeña.

El Betis seguía con el estilo de Setién tratando de sacar el balón jugado ante una presión asfixiante del equipo de Mendilibar.

El Eibar, por su parte, recordaba al de la pasada temporada, con entradas por bandas y centros al área, sin dejar al rival aproximarse a las cercanías de Dmitrovic.

En el minuto 22, los béticos pidieron penalti por una mano de Charles dentro del área, aunque González González no interpretó voluntariedad alguna en el lance.

El Eibar se sentía muy cómodo, y así, antes de la primera media hora, Escalante remató totalmente solo en el área pequeña un centro medido de Juncá para poner algo más de tranquilidad en el marcador y hacer justicia a lo que se estaba viendo sobre el césped eibarrés.

Hasta el descanso, pocas novedades, con un Betis impotente y un Eibar que seguí buscando centros al área desde ambos flancos.

Nada cambió en los primeros minutos de la reanudación, y los locales seguían buscando con ahínco la portería rival, mientras que los béticos no daban muestras de reacción.

Eso sí, Sergio León tuvo un mano a mano con Dmitrovic en el minuto 53, pero no acertó a encontrar portería en una acción que podría haber cambiado el devenir del encuentro.

Y lo que es el fútbol. Sólo un minuto después, Charles forzó un penalti que acarreó la expulsión de Mandi y colocó el tercero de los armeros en el marcador. Los jugadores del Betis protestaron que la falta era fuera del área.

Setién movió fichas en el banquillo buscando lo que parecía imposible, más aún después de quedarse con un hombre menos.

El Eibar no desaprovechó la ocasión, y una gran combinación de Capa y Alejo fue rematada a la red por Charles después de que Enrich dejase pasar el balón de forma inteligente para sorprender a la zaga y a Adán (4-0 m. 71).

Los armeros siguieron haciendo sangre, y tras una jugada larga Capa cedió atrás para que Enrich anotase el quinto tanto justo antes de ser sustituido en medio de una gran ovación (m. 80), que se prolongó también al término del partido que ganó el Eibar con una goleada histórica.