Griezmann confirma que no se va del Atlético del Madrid

El francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, negó que vaya a marcharse del club en diciembre, y que la llegada de Vitolo y Diego Costa ayudará al equipo a mantener el nivel.

El atacante afirmó que no se va en diciembre y de ninguna manera se arrepiente de quedarse en el conjunto “colchonero”, pues fue su elección y está contento con ella. Autocritico de su rendimiento, aseguró que aunque lleve siete encuentros sin marcar, el gol regresará.

“Hay partidos en los que no remato a puerta ni una vez, por lo que así es imposible marcar. Es de mi responsabilidad encontrar la solución y liderar el equipo”, indicó el jugador de 26 años en una entrevista con un medio local.

Sobre la llegada de los delanteros Vitolo, quien se encuentra cedido en Las Palmas, y Diego Costa, quien dejó Chelsea y lleva varios meses sin jugar, “El Gringuito” apuntó que intentar mantener al equipo en un nivel alto. “Esos dos refuerzos nos vendrán bien”.

Del pasado mercado de fichajes, cuando habló sobre el Manchester United, equipo que se decía buscaba sus servicios y Griezmann habría aceptado unirse a sus filas, afirmó que no se expresó correctamente.

“El otro día cuando me preguntaron si me gustaría jugar con Mbappé y Neymar. Respondí que sí, pero eso no significa que me quiera ir al PSG”, indicó “Grizi”.

