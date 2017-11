Alberto del Río culpa a la corrupción por cancelación de evento benéfico

Alberto del Río organizó una función de lucha libre para recaudar fondos y ayudar a los damnificados que dejó el sismo del 19 de septiembre; sin embargo, el evento no se pudo llevar a cabo debido a que el Gran Teatro Moliere fue clausurado unas horas antes de que se desarrollara el espectáculo.

“No tenemos ningún interés político ni económico, porque todos mis amigos que están aquí vinieron sin cobrar un solo centavo, sólo por el gusto de apoyar a niños que se quedaron desamparados después de ese terremoto”, declaró el Patrón en una improvisada conferencia de prensa afuera de las instalaciones del teatro.

En la función estarían algunos luchadores como Octagón, Cibernético, Tinieblas Url., el Pirata Morgan, Dos Caras, Tinieblas, entre otros.

Del Río lamentó que se pudiera realizar el evento benéfico enfocado especialmente para los niños que perdieron a sus padres durante el sismo y señaló que la corrupción fue lo que frustró todo.

“Me voy derrotado por la corrupción. No sé quién es el responsable, sólo sé que mi país no me dejó hacerlo”, expresó el gladiador de la WWE.

Pese a los inconvenientes, el Patrón aseguró que la función sigue en pie y en caso de ser necesario la realizará en Estados Unidos.