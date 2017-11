Chucky Lozano revela cómo adquirió su apodo

Hirving Lozano participó en la iniciativa Yo Soy Mexicano y ahí reveló cómo adquirió el apodo de Chucky, con el cual ya es plenamente identificado en México y en Holanda.

"Cuando yo llego a Pachuca hubo un tiempo de más o menos dos meses… estuve conviviendo con mis compañeros y todo eso, lo que cuentan o han dicho es que yo me escondía debajo de los asientos del autobús, de las camas y empezaba a asustar a mis compañeros”, expresó a través de un video

El jugador del PSV continúa el relato y diciendo que sus compañeros le pidieron permiso para apodarlo como el ‘Muñeco Diabólico’. "En ese tiempo hubo dos compañeros que me dijeron: '¿Te gustaría que te dijéramos Chucky?' Y yo dije que sí, no hay ningún problema, no me molesta y bueno, ahí surgió el apodo del Chucky, desde ahí hasta ahorita me dicen así”, explicó.

Lozano estará participando esta semana en Yo Soy Mexicano, donde se ofrece un acercamiento más personal a la vida y carrera de grandes personalidades