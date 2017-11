Herrera asegura que Cruz Azul es una gran institución pero va a la baja

Miguel Herrera habló este medio día de Cruz Azul, rival que enfrentará en los cuartos de final del Apertura 2017, y ante el cual levantó su único título de liga hasta el momento en el Clausura 2013.

El Piojo consideró que la Máquina sigue siendo un club importante dentro del futbol mexicano, que ha venido a menos ya que se le ha negado un campeonato de Liga en los últimos 20 años, mismo lapso en el que América ha conseguido meter a sus vitrinas cuatro trofeos.

“Cruz Azul es un gran rival, es una gran institución que ha venido a menos, y se habla de que ha venido a menos porque hace muchos años que no es campeón”, afirmó en conferencia de prensa.

Pese a la sequía, el estratega de las Águilas señaló que el cuadro cementero ha tenido enorme mérito en disputar cinco finales, además de que se mantiene como uno de los clubes que mejor se refuerza en cada torneo.

“Pero se nos olvida que jugó cinco finales y ha hecho las cosas medianamente bien, que no termina de redondearlas. Les pega porque son cinco y al menos una de esas era para haberla conseguido, pero es un equipo importante, es un equipo que siempre tiene buenos refuerzos, que hace gastos importantes, así uno lo ve de fuera, siempre que lo tiene uno como rival obviamente que es un equipo sólido y fuerte”, apuntó.

Finalmente, al respecto de su duelo ante el técnico celeste, Paco Jémez, Miguel afirmó que su experiencia en Fase Final no será un factor que determinará al vencedor de esta serie, ya que Cruz Azul cuenta con jugadores experimentados dentro de su plantel.

“Que un técnico tengas más experiencia que el otro me parece que no entra dentro. Por ahí el técnico (Paco Jémez), no tiene Liguillas, hace muchos años que no calificaban pero hay muchos que ya tienen experiencia.

“Estamos conscientes de que enfrentamos a un rival fuerte, es un clásico, pero estamos muy metidos y muy concentrados en lo que queremos y con la idea de pasar a la siguiente ronda”, concluyó.