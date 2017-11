Jugador deja partido para irse al hospital a recibir a su bebé

Ryan Colclough anotó doblete para el Wigan Athletic en contra del Doncaster Rovers, pero la razón para festejar fue el nacimiento de su segundo hijo, al cual recibió tras el encuentro en la Ligue One.

Tras anotar los dos goles Colclough salió de cambio en el partido y en vez de dirigirse a la banca con sus compañeros, se fue del estadio para directo al hospital para ver a su pareja y a su retoño.

El jugador ni siquiera se cambió, y fue al nosocomio con el uniforme del equipo, esto se dio a conocer luego de que el presidente del Wigan publicara una fotografía del elemento con su bebé.

Congrats to Ryan Colclough who scored a brace tonight in our win before being substituted to make it in time to see the birth of his son! 👏🏼 pic.twitter.com/Efvjk9P3sw

— David Sharpe (@DavidSharpe91) November 21, 2017