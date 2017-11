Manchester United pierde el invicto y retrasa su calificación en la Champions

El Manchester United deberá esperar para sellar su pase a los octavos de final tras perder este miércoles por 1-0 ante el Basilea, en un encuentro en el que los de Jose Mourinho pasaron de poder golear en la primera parte a sufrir lo indecible para evitar la derrota en el segundo tiempo.

Dos caras que tuvieron su reflejo en el decreciente rendimiento del francés Paul Pogba, que jugó este miércoles en el St. Jakob-Park su segundo partido consecutivo, tras más de dos meses alejado de los terrenos de juego por una lesión.

Una prolongada ausencia que acabó acusando del centrocampista del United, que tuvo que ser sustituido totalmente agotado a los 65 minutos por el serbio Nemanja Matic, tras dominar a su antojo el partido en la primera mitad.

Bajo la batuta del francés, hoy liberado de cualquier responsabilidad defensiva en su nueva posición de enganche, el Manchester United encadenó en los primeros cuarenta y cinco minutos ocasiones suficientes para sentenciar el marcador.

Pero unas veces la madera, como en un cabezazo del belga Marouane Fellaini, que estrelló el balón en el poste en el minuto 42, o en un posterior remate del argentino Marco Rojo, que repelió el larguero en el 45’, y otras el portero local Tomas Vaclik impidieron que los "diablos rojos" inauguraran el marcador.

Una circunstancia que no desaprovechó el Basilea para dar un paso adelante en el segundo tiempo, obligado como estaba el conjunto suizo a puntuar si quería mantener vivas sus opciones de clasificación.

Sustentado en la velocidad y el descaro de Renato Steffen, que se convirtió en un problema irresoluble para los zagueros ingleses en la segunda parte, el campeón suizo fue acercándose cada vez con más y más peligro a la portería del argentino Sergio Romero, sustituto este miércoles del español David De Gea.

De hecho, el Basilea pudo adelantarse a los 67 minutos en el marcador en un remate de cabeza del lateral Michael Lang, que se estrelló en el larguero.

Un aviso de lo que ocurría en el minuto 89 cuando de nuevo Lang ganó la partida al holandés Daley Blind y remató sólo en el segundo palo el definitivo 1-0 tras un centro desde la banda izquierda de Raoul Petretta.

Gol que condenó al Manchester United, al que de nada le valió el regreso del sueco Zlatan Ibrahimovic que sustituyó al francés Anthony Martial a los 74 minutos, a una derrota, que le obligará a buscar su clasificación en la última jornada ante el CSKA de Moscú.

⏰ RESULTS! ⏰

Barcelona join Chelsea in the last 16 👏👏👏#UCL pic.twitter.com/quXTuaLVfu

— ★ #TeamOfTheYear ★ (@ChampionsLeague) November 22, 2017