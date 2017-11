Chivas femenil confía en la remontada frente al Pachuca

Las jugadoras de Chivas se mostraron confiadas en darle vuelta al marcador. Este viernes, se enfrentarán al Pachuca, por el título de la Liga MX Femenil. Y el Rebaño Sagrado llega al duelo de vuelta con desventaja de 2-0.

"Estamos concretamente en el día de mañana, anímicamente muy motivadas por el juego de mañana, porque sabemos que le podemos dar la vuelta. Tenemos que dejar todo en la cancha y sabemos que es el último partido, el más importante de todos. No confiadas, pero sí muy motivadas para el juego de mañana", explicó Norma Palafox.

“Debemos jugar como realmente lo veníamos haciendo, ese conjunto y la unión que habíamos mostrado la perdimos en el último partido. Sabíamos que cometimos errores y los errores no se cometen dos veces. Jugaremos más concentradas y más atentas a lo que tenemos que hacer", añadió.

Hasta la noche de este jueves, existe el reporte de 30,000 boletos vendidos. Las rojiblancas esperan que ese impulso las lleve a conseguir el título.

“Espero un estadio lleno de gente, rojiblanco obviamente, de gente que espera lo mejor de nosotras y que esperamos y pensamos en no defraudarlos", aseveré Palafox.

"Duele una derrota, porque no dimos lo que deberíamos de dar, no jugamos a tope, no jugamos ni un 50 por ciento de lo que veníamos haciendo, pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que darle la vuelta a la página, tenemos la fortuna de que tenemos otra oportunidad de sacar el resultado", finalizó.

Blanca Félix también espera la remontada

Por su parte, la portera Blanca Félix también confió en que la remontada será posible con el apoyo de un estadio pintado de rojiblanco.

“Hemos platicado sobre eso, sabemos lo que pasa si inician ellas anotando, debemos mantener la calma, son 90 minutos y en 10 minutos te pueden meter dos goles o tres goles. Estamos concentradas en que 2-0 es un marcador engañoso y se puede sacar con tranquilidad”, señaló.

“Nos dolió por que veníamos de un estado anímico muy bueno, pero este marcador nos despierta más para contra nuestra gente pensar en que se puede. Esperemos y se llene, que vaya mucha gente, las necesitamos. Nosotros metemos el primer gol y la afición es la que mete el segundo y tercero”, finalizó Félix.