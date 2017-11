Jugador de futbol americano colegial sufre grave lesión

El quarterback de los Bulldogs de Mississippi State, Nick Fitzgerald, sufrió una escalofriante lesión en la pierna este jueves en el partido contra Ole Miss Rebels, que hizo recordar aquella imagen del jugador de Boston Celtics, Gordon Hayward.

Los entrenadores rápidamente le inmovilizaron la pierna derecha y lo llevaron de vuelta al vestuario en camilla. Fitzgerald recibió una ovación de los fanáticos de ambos equipos dentro del Estadio Davis Wade en Starkville.

Antes de salir, el pasador había completado solo uno de sus cinco intentos para 12 yardas con una intercepción. Durante el segundo cuarto del juego, Fitzgerald envió un mensaje a sus seguidores en Twitter.

“Voy a volver más y mejor que nunca. Amo a todo mi estado, familia y todo lo que quiero en este momento es que todos toquen su campana lo más fuerte que puedan y apoyen a este equipo para tener un enorme triunfo”, dijo en sus redes sociales.

Es casi seguro que la lesión de Fitzgerald lo descarte para el juego de Mississippi State Bowl, y la gran pregunta es qué tanto le afectará esta lesión para la temporada 2018.

Oh my god! This is gruesome! Nick Fitzgerald injury. #MSST #OleMiss #EggBowl Shit, that is brutal. Hate that for Nick. @SaintsCSC pic.twitter.com/7ptSDrL9rf

— Adam Williamson (@WilliamsonSAW) November 24, 2017