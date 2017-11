'No hay respeto, los jugadores son el jefe': Donald Trump a la NFL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reanudó hoy sus críticas contra la liga de futbol americano NFL y afirmó que el comisionado ha perdido el control de la liga y que los jugadores “son los jefes”.

"¿Puedes creer la falta de respeto por nuestro país, nuestra bandera, nuestro himno continúa sin penalidad para los jugadores. El comisionado ha perdido el control de la liga”, escribió el mandatario en una serie de mensajes en su cuenta de la red Twitter.

Esta es la tercera ocasión en que Trump criticó a la NFL durante esta semana, un día después de Acción de Gracias en que se disputaron tres partidos de la liga.

El miércoles por la mañana, el presidente estadunidense criticó a la NFL después de los informes de que la liga evalúa mantener a los jugadores en el vestuario durante el himno nacional para la próxima temporada.

También atacó a LaVar Ball (comentarista afroamericano) llamándolo un "tonto desagradecido", después que Ball no reconoció los esfuerzos de Trump en la liberación de tres jugadores de baloncesto de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), tras un incidente de robo en China.

El hijo de Ball, LiAngelo, estaba entre los jugadores que habían sido detenidos.

Desde finales de septiembre pasado, se registaron manifestaciones generalizadas en toda la NFL, luego que Trump instó en una reunión política en Alabama a los dueños de los equipos a despedir a los jugadores que protesten por la violencia policial contra los afroamericanos, colocando una rodilla en tierra o entrelazando sus brazos durante la interpretación del himno.

Trump ha insistido en que esas protestas no tienen nada que ver con el racismo y ha acusado a los jugadores y equipos que las secundan, de falta de patriotismo y de respeto por los símbolos patrios estadunidenses.

Los jugadores respondieron entonces a Trump con diversos gestos como sentarse, arrodillarse, cruzar los brazos o permanecer en los vestuarios durante el himno.

El exmariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, inició el movimiento de protesta la temporada pasada, en un intento por llamar la atención sobre la desigualdad racial y la brutalidad policial.

Brian Klass, especialista en política de la Escuela de Economía de Londres, dio su opinión a la revista Newsweek sobre los ataques de Trump contra los atletas afroamericanos y señaló que ello muestra que el mandatario está más interesado en dividir y gobernar a Estados Unidos como un “déspota” que en fortalecer los derechos democráticos.

El presidente también twitteó el viernes que planeaba jugar al golf con los profesionales Tiger Woods y Dustin Johnson en el Trump National Golf Club en Jupiter, Florida.

Trum se encuentra desde el martes con su familia en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, donde celebró el Día de Acción de Gracias y habló a las tropas estadunidenses diciéndoles "realmente estamos ganando" en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y en Afganistán, todo gracias al liderazgo de su administración.

"Dicen que hemos progresado más contra el EI de lo que lo hicieron en años de la administración anterior, y eso es porque yo los dejo hacer su trabajo", aseveró Trump, en una videollamada a una división de las fuerzas armadas en Afganistán.

Can you believe that the disrespect for our Country, our Flag, our Anthem continues without penalty to the players. The Commissioner has lost control of the hemorrhaging league. Players are the boss! https://t.co/udXP5MR8BC

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2017