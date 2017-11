ENTREVISTA: 'Estar entre los mejores no es un simple sueño, es algo real', Claudia Esteva

La historia de Claudia Esteva es la de una niña que, como todas, admiraban a la legendaria y perfecta gimnasta Nadia Comaneci; un día la idolatraba a la distancia y algunos años más tarde ya era su compañera de trabajo: “Nadia fue una de las grandes inspiraciones, recortaba libros, tenía el álbum y es curioso porque también la vida me llevó a trabajar al lado de ella, a traducirla, a ser su voz”.

Presumió la ahora directora del Abierto de Gimnasia Usana, con el brillo en los ojos y la enorme sonrisa de quien recuerda su más grande hazaña. Claudia Esteva comenzó a practicar esta disciplina a los ochos años, sin imaginar que nunca más iba a abandonar su más grande pasión; ahora como organizadora del evento más importante del país en este deporte, como juez internacional y hasta como analista de televisión en cinco juegos olímpicos, 12 Campeonatos Mundiales y dos Juegos Panamericanos.

La ex seleccionada nacional platicó en exclusiva con Publisport acerca del Abierto de Gimnasia Usana, que se llevará a cabo el 25 y 26 de noviembre en el Gimnasio Juan de la Barrera, y realizó un análisis de la gimnasia en México, la cual está segura que puede llegar a ser una potencia mundial.

— Abarca tres eventos. El primero es la Copa Pegaso, aquí tenemos a más de 500 gimnastas participantes, niñas desde seis años, hasta 18 o 20 años, en el mismo escenario donde se realiza el Abierto de Gimnasia que consiste en un evento internacional en el que gimnastas mundialistas y olímpicos disputan el campeonato individual, en femenil y varonil; aquí se muestra una gran dificultad, un nivel que es lo que se está viendo a lo largo del ciclo olímpico. Y cerramos el domingo con la Gala Gimnástica Internacional, que es un espectáculo en el que cada gimnasta presenta un número que resulta muy divertido para la gente.

— Por parte de la iniciativa privada es Usana y la CDMX junto a INDEPORTE y la Conade. Han apoyado de una manera muy importante, la Ciudad de México es la ciudad del deporte y éste es un evento más de una gran calidad y que lo podemos poner al lado de la Fórmula 1 y de todos estos grandes eventos deportivos.

— Para la organización sería buscar que este evento tenga mayor trascendencia en el futuro volviéndose una Copa del Mundo, la idea es que México sea la sede, y podríamos considerar otras ciudades, pero la idea es que se venga a México a competir a una Copa del Mundo; esto es un plan a largo plazo porque ya todo el ciclo olímpico tiene otorgadas todas las sedes de Copas del Mundo.

—Para las niñas es una gran inspiración poder estar en un escenario como el que te exige la Federación Internacional en donde están todos los aparatos tal cual como los vimos en Londres, en Río 2016, en los campeonatos mundiales, además tienen la oportunidad de ver muy de cerca a las grandes figuras, de tomarse fotos con ellas, de pedirles autógrafos; las pueden ver entrenar, los mismos entrenadores pueden estar ahí.

—El primer acercamiento es ser partícipes de la Copa Pegaso, los papás que lleven a sus niñas a ver los entrenamientos de otras niñas y empezarlas a enamorar, ahí mismo tendrán información de todos los clubes a nivel nacional. Para mí lo más importante es que estas familias vean como una opción de vida la gimnasia porque ahora los niños están muy pegados a la computadora y se están volviendo muy sedentarios. Lo que queremos es gente que crezca de una manera integral con el deporte y ésta es una gran oportunidad para hacerlo.

— En el arranque del ciclo olímpico para los mexicanos que nos representan tener este nivel de competencia en casa es muy bueno, primero porque no tienes el cansancio que implica un viaje y sin duda para los gimnastas internacionales es un evento de preparación, para nosotros es un honor que tengamos los representantes de Rusia que acaban de ganar medalla, no solamente es el país, sino los integrantes del equipo olímpico, significa que ya voltean a ver este evento con una capacidad de organización muy grande; para nosotros es estar en la geografía de la gimnasia internacional.

“Yo empecé a los ocho años, en la época poquito posterior a la de Nafia Comaneci y la gimnasia ya no me soltó nunca más, me quedé enamorada ahí como gimnasta, me retiré hasta los 22 años y, aunque estudié la carrera de fisioterapia, nunca solté la formación como entrenadora y como juez internacional, por supuesto quiero seguir renovando mi carnet que lo tengo desde 1989”