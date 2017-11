Pide 'Piojo' Herrera a los árbitros que no perjudiquen al América

El director técnico del América, Miguel Herrera, pidió que los árbitros sean parejos con su escuadra, al calificar que el trabajo de Jorge Isaac Rojas no fue equitativo en el choque frente a Cruz Azul.

Una vez que las Águilas acabaron con dos hombres menos ante los cruzazulinos por las expulsiones del colombiano Mateus Uribe y Edson Álvarez en la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, "Piojo" exhortó a que se mida de la misma forma a todos los rivales.

"Me ocupa que sean parejos (los árbitros), hoy me parece que no fue parejo con las tarjetas, ellos hacen su trabajo, y nosotros tratar de no generar esas dudas a ellos", señaló Herrera en conferencia de prensa.

Descartó que se haya sentido satisfecho por el empate sin goles ante La Máquina, ya que su escuadra erró una pena máxima por conducto de Oribe Peralta.

"No (me voy satisfecho) porque fallamos un penal, nos deja tranquilos por la actitud y determinación sabíamos que podíamos tomar buena ventaja y hacer gol de visitante", indicó "Piojo" Herrera.

No obstante, al final valoró el empate sin goles por el hecho de que América acabó sin Uribe y Álvarez, ambos expulsados, pero la idea americanista siempre fue ir por el triunfo.

"El cero es positivo con dos hombres menos, ellos manejan bien la pelota, el cero es importante, pero tampoco la figura del partido fue nuestro portero", apuntó el timonel.

El estratega de las Águilas espera recuperar a elementos lesionados para que puedan estar el domingo en la revancha frente a los cementeros, de lo contrario echará mano de algunos jóvenes.