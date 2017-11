Novia de jugador del Madrid denuncia acoso sexual

La actriz Sara Sálamo es la flamante novia del jugador del Real Madrid, Isco Alarcón, pero tras una ola de denuncias por acoso sexual en el mundo hollywoodense, la joven reveló que ella también ha sido presa de los acosadores.

En declaraciones recogidas por el Gráfico de El Universal, Sálamo no tuvo reparo en recodar los amargos pasajes de los que ha sido presa durante su carrera, por lo que pidió a las mujeres afectadas no callarse y seguir denunciando este tipo de delitos que se han vuelto más comunes de lo que se creía en una industria donde todo puede suceder.

“Todas las mujeres y no solo en este ámbito (cine), hemos sentido algún tipo de acoso. Estoy a favor de que salga todo, que se cuente y que no se culpabilice a las víctimas sobre todo. Que cuando hay un abuso existe miedo por las consecuencias que pueda haber, es lógico que la víctima no lo cuente en el primer momento”, añadió.

La bella joven explicó que en algunos casos las situaciones se salen de control, sobretodo cuando las actrices apenas están iniciando sus carreras: “En alguna ocasión he visto cosas. Por suerte he tenido compañeros que lo han frenado o yo misma. He vivido situaciones desagradables que no tenía por qué vivir. Poner límites, saber decir no, pero es muy difícil cuando estás empezando, sobre todo por si no vuelven a llamarte”.

