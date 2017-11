Triple H envía cinturón de la WWE al campeón de la F1 Lewis Hamilton

El 14 veces Campeón del Mundo y COO de la WWE, Triple H, reconoció al Campeón de la Fórmula 1 y le envió un especial obsequio.

El rey de reyes lo volvió hacer este viernes, a pesar de que está muy ocupado preparándose para la batalla contra Roman Reigns en el segundo de dos WWE Live Events en el Estadio Zayed Sports City Tennis de Abu Dhabi, el 7 y 8 de diciembre; se tomó el tiempo en Twitter para reconocer a Lewis Hamilton, quien corre en el circuito Yas Marina este domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi con su cuarto campeonato de Fórmula 1 ya listo en la ciudad.

Ahora, el conductor campeón de la F1 puede agregar un Campeonato de la WWE personalizado a su vitrina de trofeos, cortesía de The Game.

El campeonato personalizado de la WWE, así como las palabras de aliento de Triple H, sólo pueden impulsar a Hamilton a cerrar una temporada espectacular de la F1 de la mejor manera. Incluso antes de la carrera en el circuito de Yas Marina, ya ha asegurado su tercer campeonato de la F1 en cuatro años.

El nuevo campeonato de la WWE personalizado de Hamilton incluye placas laterales con el logo de Hamilton y su número de corredor, 44, en colores de Abu Dhabi. Además de marcar el final de otra temporada de campeonato, el diseño es el mismo que Hamilton usó en su casco durante el Gran Premio de 2015 en Abu Dhabi, para conmemorar el 44 aniversario del día nacional de los Emiratos Árabes Unidos.

Como Hamilton lo hará esta semana, Triple H pretende celebrar su regreso a Abu Dhabi el viernes, 8 de diciembre.

From us @WWE to @F1 Champion @LewisHamilton, finish the season strong at the #AbuDhabiGP…hope to see you when @WWE comes to Abu Dhabi on December 7 & 8. #WWEAbuDhabi pic.twitter.com/NXw7pMuOxT

— Triple H (@TripleH) November 24, 2017