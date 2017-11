El mensaje de Messi tras ganar su cuarta Bota de Oro

Gracias a todos por los mensajes de felicitación por conseguir mi cuarta Bota de Oro. Este trofeo es en realidad un premio a todo el trabajo del equipo, compañeros y staff porque sin la ayuda de ellos no habría goles ni victorias. ¡¡¡Un abrazo!!!

