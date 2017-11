'No entiendo las tonterías que inventan los periodistas': Marchesín

El rendimiento del partido de ida de los Cuartos de Final entre el América y Cruz Azul ha sido altamente criticado, ante esto, el guardameta de las Águilas dio su postura y arremetió contra la prensa.

"Hicimos 30 puntos, la verdad que esas tonterías que inventan los periodistas no las entiendo, cuando un equipo hace 30 puntos no se tiene que hablar de contundencia, no sé de qué hablan, hicimos un torneo realmente muy bueno, llegamos a la Semifinal de Copa, no entiendo cuando critican o hablan sin saber", declaró a RÉCORD.

El argentino destacó que el equipo pudo mantener el marcador a ceros, aún con dos hombres menos de su equipo, además de señalar la manera en que llegan ambos equipos al duelo del próximo domingo. "La realidad es que llegamos con mínimas diferencias, así que va a ser un duelo difícil y ojalá que tengamos una buena tarde para lograr el objetivo", finalizó.

TE RECOMENDAMOS