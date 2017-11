La Fórmula 1 cambia de logotipo después de 23 años

El Mundial de Fórmula 1 presentó este domingo en Abu Dabi su nuevo logotipo, que sustituye al que se ha utilizado desde hace 23 años.

Poco después de la ceremonia de podio del Gran Premio Abu Dabi, el último de la temporada, la F1 reveló el nuevo diseño, que se utilizará desde 2018.

El jefe comercial de la F1, Sean Bratches, dijo que la decisión de cambiar el logotipo se tomó porque el anterior diseño no era eficaz para las modernas plataformas digitales ni para la mercadotecnia.

Agregó que la F1 tiene que seguir el ejemplo de otras grandes empresas, que han simplificado sus marcas para hacer un mejor uso de la era digital.

Ellie Norman, directora de mercadotecnia de la F1, dijo que el diseño del nuevo logotipo se basa en dos coches que recorren un circuito y luchan por la línea de meta.

"Es increíblemente audaz y simple, por lo que al aplicarlo en el mercado actual tenemos mucha más flexibilidad y versatilidad", agregó.

After an amazing season – a new #F1 era awaits

Our greatest races are ahead of us

#Unleash2018 pic.twitter.com/1g0KSjeVhj

— Formula 1 (@F1) November 26, 2017