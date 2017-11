Higuera no se responsabiliza de la burla de Chivas hacia Atlas

El CEO de Chivas, José Luis Higuera habló al respecto de la polémica publicación en Twitter del Rebaño Sagrado tras 'felicitar' a Monterrey por su pase a las Semifinales del Torneo, y así burlarse del Atlas, en donde destacó que él no tiene nada que ver y que no maneja las cuentas institucionales.

"A la afición Chivas quiero dejar muy claro, YO NO tuve nada que ver en el tuit de la cuenta oficia del club acerca de la felicitación a Rayados sobre Atlas tengo los pantalones para ponerlo en mi cuenta si fuera el caso, no uso los canales institucionales para agredir jamás", escribió en su red social.

A la afición @Chivas quiero dejar muy claro, YO NO tuve nada que ver en el tuit de la cuenta oficia del club acerca de la felicitación a @Rayados sobre @atlasfc tengo los pantalones para ponerlo en mi cuenta si fuera el caso, no uso los canales institucionales para agredir jamás

Posteriormente, Higuera publicó una encuesta, interrogando a sus seguidores si les parecía ofensivo el tuit que publicó Chivas, pidiendo que votaran, ya que la opinión de la gente es de suma importancia.

Me interesa saber lo que opina nuestra afición!! Crees que la felicitación al club @Rayados fue un insulto o esta mal? (Me guardo mi opinion para que los limitados en inteligencia no desvíen esta encuesta) por favor vota es importante saber opinion de uds

— Jose Luis Higuera B (@JLHB33) November 27, 2017