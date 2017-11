Piloto Valentino Rossi estrena casco co arte huichol

Ecco il nuovo casco per i test invernali 2017-2018 ispirato all’arte Huichol,arte tradizionale Messicana composta da perline colorate.grazie ad Aldo Drudi e a tutta la Drudi performance per avere studiato le grafiche,e soprattutto grazie a @davidedegliinnocenti DID che ha disegnato col pennellino le perline una per una 😱🤓 @agvhelmets #agvrider

A post shared by valeyellow46 (@valeyellow46) on Nov 27, 2017 at 8:45am PST