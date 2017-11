'Así tenga 60 años, si me necesitan, responderé': Buffon

Gianluigi Buffon alegró el corazón de los italianos y el de sus seguidores del mundo al confirmar que aún seguirá defendiendo los colores nacionales hasta que la directiva lo necesite.

Pese a anunciar su adiós tras no clasificar para la Copa del Mundo de Rusia 2018, el guardamenta del conjunto de Juventus aseguró que aún así tenga 60 años seguirá respondiendo por su selección.

"Me tomé un descanso. Soy un soldado inscrito para Italia y Juventus, no puedo abandonar. Incluso a la edad de 60 años, si me necesitan, responderé", dijo el arquero de 39 años durante la séptima edición de la Gran Gala del Futbol, un prestigioso premio organizado por el balompié italiano.

Fue el pasado 14 de noviembre cuando Italia quedó fuera del Mundial al perder contra la Selección de Suecia, lo que provocara en Buffon, confesar entre lágrimas su retiro de la escuadra azzurra.

