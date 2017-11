Palencia se declara preparado para dirigir a Cruz Azul

Casi siete años han pasado desde que Francisco Palencia pisó por última vez la cancha del Estadio Azul, enfundado en la camiseta del equipo en el que fue ídolo: Cruz Azul, y hoy puede soñar de nuevo con su regreso, desde el otro lado, desde el banquillo, pues ya se dijo listo para tomar las riendas.

"Yo estoy listo desde hace un año y medio o un poco más para dirigir y evidentemente esto no se acaba cuando dejas un equipo. Hay que seguirse preparando, no es lo mismo haber jugado que ser técnico y por lo tanto hay que seguir con el desarrollo", declaró el ‘Gatillero’ para el programa ESPN AM.

Tras la salida de Paco Jémez, el puesto de director técnico está vacante en La Noria, por lo que el canterano de La Máquina ve una gran opción para tomar también revancha en la Liga MX, luego de su paso sin éxito, al frente de Pumas.

Asimismo, el campeón con el conjunto cementero en 1997 destacó las cualidades que debe tener el nuevo timonel de Cruz Azul.

"Que conozca bien lo que es el futbol mexicano y sobre todo la institución, hay que conocerla, saber qué es lo que se necesita para poder saber cuál es el estilo y cuáles son las entrañas del club. Para mí es importante eso en cualquiera de los equipos", agregó al respecto.

Finalmente, el ex goleador de La Máquina elogió el trabajo de Paco Jémez al frente del equipo y consideró que el proyecto fue una decisión acertada por parte de la directiva.

"La gestión de Paco Jémez junto a la directiva me pareció acertada, ya tenía tiempo que Cruz Azul no calificaba, me gusta cómo jugaba, apretaba y tenía la pelota. Creo que Paco hizo una temporada muy buena, aunque en el primer torneo tuvo que pagar derecho de piso", concluyó.

Hay que destacar que hasta el momento no hay ningún acercamiento por parte de la directiva celeste con Palencia, incluso el director deportivo, 'Yayo' de la Torre reconoció que Pedro Caixinha es una de las opciones para sustituir al estratega español.

