Tigres se pronuncia en contra de la regla 20/11

El presidente de los Tigres de la UANL, Alejandro Rodríguez, se mostró en desacuerdo ante la posibilidad de que regrese al futbol mexicano la regla 20/11 para el próximo certamen.

“Todavía no se aprueba, pero si finalmente se aprueba, tienes que buscar a un elemento para cumplir con la 20/11. Siempre he pensado que deben jugar los de mejor calidad y no forzar a un jugador en los 18 equipos.

“En las estadísticas te dice que sale uno o dos, pero los otros 16 ya se ven afectados, si no está preparada la persona va a sufrir más el equipo y la persona, pero si se da el análisis y lo aprueban tendremos que acceder a eso, es la mayoría la que se impone”, expresó.

La regla 20/11 podría volver al balompié nacional y el dirigente manifestó que será la próxima semana cuando se analizará esa situación en la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Eso se verá el próximo lunes en la asamblea, de aquí al lunes se verá lo que se puede modificar, la regla 9/9 no puede cambiarse hasta el final del torneo”, indicó.

Alejandro Rodríguez habló sobre el partido que tendrán los Tigres contra el América dentro de las semifinales del Torneo Apertura 2017 y dijo que sin duda será un buen duelo.

“Los jugadores de Tigres traen ganas de ganar y tienen con qué ganar, pero los otros equipos también, si los entrevistas les va a decir lo mismo, son dos muy buenos equipos, se van a dar una buena divertida los aficionados y medios”, concluyó.