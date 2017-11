VIDEO: Eli Manning, cerca de llorar al perder la titularidad con Gigantes

Luego de que se diera a conocer que Eli Manning no sería titular el próximo domingo dentro de la Semana 13 de la NFL ante los Raiders de Oakland, la prensa buscó las palabras del mariscal de campo de los Gigantes de Nueva York a quien casi se le salen las lágrimas por la decepcionante campaña que ha generado este cambio tan radical.

El coach de los Gigantes, Ben McAdoo decidió darle la oportunidad a Geno Smith y sentar al experimentado quarterback, quien no ha tenido la campaña que se esperaba con dos victorias y nueve derrotas, sin embargo, había sido 13 años ininterrumpidos el titular en los controles del conjunto neoyorquino que necesita un repulsivo para salir de la mala racha.

En este sentido, Manning no quiso entrar en detalles sobre la decisión del entrenador y prefirió tomar con mesura la situación, aunque por poco y se le salen las lágrimas en plena entrevista.

Eli Manning fight back tears. Almost crying, tough to see #Giants pic.twitter.com/cHRTZYEXK4

— Pat Leonard (@PLeonardNYDN) November 28, 2017