Obsesiona a Antonio Mohamed, levantar un título con Rayados

Luego de no conseguir el título en el 2016 con el Monterrey y ser eliminado en semifinal de Copa, ganar un campeonato se ha vuelto una obsesión para Antonio Mohamed.

Antes de viajar a Morelia para el encuentro contra Monarcas, el técnico albiazul, comentó que está enfocado en poder ganar un campeonato.

“Quiero levantar un trofeo con Monterrey, es ya casi como una obsesión para mi, estoy mentalizado en eso y no me desenfoca nada, no quiero pensar más”, dijo.

Rayados está instalado en la Final de la Copa MX y está en la antesala de una Final en la Liga MX, por lo que espera ganar la menos uno, aunque aclaró que el deseo es obtener el doblete.

“Esperemos tener la capacidad de ganar aunque sea uno, pero el sueño es ganar los dos.

“Por el trabajo que se viene haciendo sería ideal coronarlo con un título y eso es lo que pretendemos, el desgaste es muchísimo, tanto emocional como físico de los jugadores”, comentó.

Ante una posible final regia, el Turco mencionó que es apresurado pensar en ello, pues aún tienen que definir su pase ante Morelia.

“Nosotros no podemos pensar más lejos que Morelia, después todo es deseo, todo es ilusiones. Si pasamos a la final, quien nos tenga que tocar, nos tocará”, dijo.

