ENTREVISTA: Miguel Cotto le dice adiós al boxeo profesional

El ya legendario puertorriqueño subirá por última vez al cuadrilátero este 2 de diciembre para enfrentar a Sadam Ali

Una de las grandes estrellas del boxeo profesional reciente dirá adiós a los cuadriláteros este 2 de diciembre, luego de 16 fructíferos años en este deporte, nos referimos al ya legendario Miguel Ángel Cotto, quien decidió que su tiempo ya pasó.

Su pelea de despedida la realizará en un lugar que lo vio ganar muchas veces, el Madison Square Garden de Nueva York, y su rival será el peligroso Sadam Ali ante quien expondrá el título mundial de peso mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Cotto se hizo leyenda por haber enfrentado a peleadores de la talla de Paul Malignaggi, Zab Judah, Shane Mosley, Antonio Margarito, Manny Pacquiao, Foyd Mayweather Jr., y hasta el Canelo Álvarez y en entrevista para Publisport nos habla de lo que viene para él después de la vida de boxeador.

“Es bueno estar aquí de nueva cuenta. Como ya lo había dicho en ocasiones anteriores, ésta será mi última pelea, estoy trabajando fuerte para que esta última pelea sea buena para todos. Sólo queda esperar a que se llegue el día, ya estamos listos”, comentó.

¿Cómo te sientes de saber que ésta será la última vez que subirás a un cuadrilátero?

— Después de haber tenido la oportunidad de proveer de lo mejor a mi familia gracias al boxeo, todo lo que puedo decir sobre mi deporte es que me siento muy agradecido de haber sido boxeador.

¿No hay algo de tristeza, de arrepentimiento por esta decisión?

— No, estoy bien. Quiero empezar una nueva y mejor vida con mi familia. Ya no quiero estar lejos de ellos, quiero aprovechar cada momento.

¿Cuál crees que fue tu mejor momento en el ring, y el peor?

— Disfruté toda mi carrera, no puedo elegir una pelea. Cada momento me hizo ser el boxeador que ahora soy, la persona que ahora soy. Toda mi carrera ha sido increíble para mí.

¿De todas las victorias que obtuviste, cuál fue la que más satisfacción te dejó?

— No puedo elegir una sola victoria tampoco. Como te dije, disfruté mi carrera entera. Cada victoria fue parte de mi carrera y me siento feliz por la manera en que la llevé, la misma que va a terminar este 2 de diciembre. No puedo elegir una victoria.

Has tenido grades batallas arriba del ring, pero ¿cuál crees que fue la que te puso en el mapa boxístico?

— Creo que la que tuve con Ricardo Torres en 2005 fue la que puso a Miguel Cotto en el mapa por como se dio el combate, cómo vine de atrás.

Tuviste otras grandes victorias ante grandes rivales como Paul Malignaggi, Zab Judah, Shane Mosley, ¿qué nos puedes decir de esas peleas?

— Fui bendecido. He tenido una gran carrera, cada momento en el gimnasio, en las preparaciones, esas peleas fueron un reflejo de todo ese arduo trabajo y entrenamiento.

Creo que la segunda pelea ante Antonio Margarito fue muy especial para ti por la forma en que celebraste esa victoria, ¿podrías hablarnos de ese momento?

— Sólo le mostré a la gente que lo que había pasado en la primera pelea estaba olvidado.

¿Qué lugar crees que ocupas entre los grandes peleadores puertorriqueños como Félix Trinidad, Wilfredo Gómez, Wilfredo Benitez, etcétera?

— Soy diferente a ellos. Yo sólo era un niño que quería ser boxeador y se convirtió en un hombre. Todo lo que hice en mi vida fue intentar hacer lo mejor que pude. No es mi decisión ponerme en ninguna posición, solo traté de dar lo mejor de mí.