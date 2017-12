Niño de 12 años salva la vida de futbolista durante partido

Moisés Aguilar, el recogepelotas de 12 años se convirtió en héroe, tras auxiliar de manera sorprendente al jugador del UP Viso, Alex Pineda quien recibió un fuerte golpe en el estómago durante el partido ante La Palma, el cual impidió que pudiera respirar. Cabe mencionar que el niño pertenece a ligas menores de La Palma, pero también trabaja como recogepelotas en los partidos que se juegan.

Fue al minuto 85 del encuentro cuando ocurrió el incidente, Moisés, quien estaba cerca, notó que le faltaba el aire a Pineda tras recibir el balonazo, sin pensarlo, se metió de inmediato al terreno de juego, se acostó para servirle como almohada y así que el futbolista pudiera respirar, en lo que llegaba el cuerpo médico a atender el accidente.

“Vi que así se habían salvado vidas, y no me lo pensé”, declaró el pequeño al final del partido, en donde afirmó sentirse orgulloso de tener la oportunidad de ayudar, destacando que la técnica que llevo a cabo de primeros auxilios ya la había visto con anterioridad en videos de futbol sudamericanos y de rugby.

La emotiva historia se ha hecho viral a nivel mundial en las distintas redes sociales, tras ver el acto tan noble y de mucha valentía de un niño de apenas 12 años, y sin importar, que era el jugador del equipo rival. “Quiero decirle a todos los niños que juegan al fútbol que no importan los colores y que hay que ayudar al rival también si lo necesita”, dijo Moisés.

Por su parte, Alex Pineda, el jugador al que salvaron, dijo estar agradecido por el acto tan bonito que se realizó dentro del campo. "Al principio ni me di cuenta de quien realmente era. Yo escuché que me dijo que me subiera encima de él, fue una acción muy bonita que se debería ver hoy en día en todos los campos de futbol", mencionó, además de mostrar el anhelo de regresar pronto a dicho Estadio para ver a su amigo (Moisés) e invitarle lo que sea.

¡Aquí el video!

Una noticia ,se hace viral , cuando es extraordinaria .Extraordinario es Moises Aguilar, quien ayudó a nuestro jugador Alex Pineda .Desde el UP.Viso Graphenstone, le agradecemos a él y a su tío Antonio Alcalde, quien proporcionó la Foto y la noticia .Muchas gracias y ya sabes ,,,En El Viso del Alcor , tendrás siempre tu casa . Posted by Up Viso on Monday, November 27, 2017

TE RECOMENDAMOS