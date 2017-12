Porrista de Saraperos muestra golpes que su novio le hizo

María José Méndez, porrista de los Saraperos de Saltillo denunció y mostró en sus redes sociales los golpes que ha recibido por parte de su novio, Isaac García.

"El día sábado fui agredida por ese tipo, que supuestamente era mi “novio”, y digo supuestamente porque quien te ama no te lastima y mucho menos de esa manera, a causa de sus celos y debido a un mensaje que de hecho no tenía absolutamente nada de malo, solo quiero decirte a ti Isaac, que ojalá y alguien cercana a ti no pase por esta situación, porque ahí vas a saber lo que en realidad duele, y no tus golpes, porque esos sinceramente se van a quitar, más bien duele que hayas sido tan poco hombre para reaccionar de esa manera.. y a esos que se dieron cuenta y no hicieron nada por detenerte, que siguen solapando a un delincuente como tú", fue parte del texto que compartió en su cuenta de Facebook, acompañado de las fotografías que muestran las agresiones.



María no solo denunció el hecho, sino que también invitó a todas las mujeres a no quedarse calladas ante situaciones así y denunciar cualquier acto de violencia tanto de pareja o familiar.

Después de mucho darle vuelta a las cosas, y de recibir muchos consejos, decidí publicar esto, y dar la cara, dado que… Posted by Maria José Mendez on Monday, November 27, 2017

