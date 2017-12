El Tricolor responde a Alemania la burla que le hizo

Luego de que se dieran a conocer los ocho grupos para el Mundial de Rusia 2018, Alemania y México, integrantes del grupo F, y próximos rivales en la cancha, iniciaron a calentar los resultados a través de publicaciones en sus redes sociales.

Los alemanes fueron los primeros en postear una fotografía de la goleada que le dieron al Tricolor de Juan Carlos Osorio en la reciente Copa Confederaciones por 4-1, "felices recuerdos de nuestro último duelo con México en la Copa Confederaciones", escribió Alemania en su cuenta de Twitter.

Happy memories of our last meeting with Mexico at the Confed Cup 😁 🇩🇪🇲🇽 #DieMannschaft #WorldCupDraw pic.twitter.com/OQUAhzjwiu

— Germany (@DFB_Team_EN) December 1, 2017