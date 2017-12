VIDE: Maradona critica a la Selección de Argentina en pleno sorteo del Mundial

La selección argentina, subcampeona en el pasado Mundial de Brasil 2014, iniciará en la cita rusa de 2018 la búsqueda de una nueva final mundialista desde el Grupo D que comparte con los combinados de Islandia, Croacia y Nigeria.

El sorteo celebrado este viernes en el Palacio del Kremlin de Moscú obsequió al grupo dirigido por Jorge Sampaoli con un grupo accesible.

Islandia, Croacia y Nigeria componen "un grupo bastante accesible, por los equipos que le tocaron y porque Argentina tiene que mejorar", analizó Diego Armando Maradona tras el sorteo.

No obstante, muy a su estilo el legendario ex futbolista argentino volvió a cargar contra el estratega Jorge Sampaoli: "No puede jugar tan mal como lo está haciendo", apostilló. Y es que el Diego ha dejado claro en más de una ocasión que el ex timonel de Chile no es de su agrado.

La Albiceleste arrancará su andadura el 16 de junio en el estadio Spartak de Moscú ante la debutante Islandia. Continuará la fase de grupos el día 21 en Nizhny Novgorod, ante el conjunto croata. El día 26, en San Petersburgo, se reencontrará con Nigeria -su rival en la final olímpica que ganó en 2008- en el cierre de la primera fase.

Pese a las dificultades vividas durante la ronda clasificatoria, la aspiración del plantel capitaneado por Leo Messi es repetir en la final. Lo hicieron en el Mundial de 2014, cuando un gol en la prórroga del alemán Mario Götze truncó su sueño.

La escuadra islandesa, inexperta en Mundiales, se presenta como un rival propicio para un estreno victorioso, si bien firmó una meritoria actuación en la pasada Eurocopa, todavía con Lars Lagerback como primer entrenador. Su segundo, Heimir Hallgrimsson, es quien ahora lidera el sueño del país.

Croacia aparece a priori como alternativa a Argentina por el primer puesto del Grupo D, por contar con el talento de Luka Modric e Ivan Rakitic, entre otros, aunque debió postergar su clasificación hasta la repesca.

El tercer y último compromiso de la fase de grupos, por su parte, medirá a Argentina con Nigeria, su rival en la final olímpica que vio triunfar a Leo Messi, Di María y compañía en Pekín en 2008. En su cruce más reciente, sin embargo, se produjo el primer revés de Jorge Sampaoli como técnico de la Albiceleste.

