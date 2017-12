Alejandro Arribas podría ser el segundo refuerzo de Pumas

El defensor español de 28 años, Alejandro Arribas, quien actualmente se desempeña en el Deportivo la Coruña, está prácticamente cerrado con Pumas, para así llenar el hueco que dejó Gerardo Alcoba, el cual salió del conjunto universitario para recalar en Santos.

De acuerdo a fuentes cercanas al conjunto gallego, gente de la directiva universitaria viajó a Coruña para cerrar al zaguero, cuyos números en la actual temporada no son nada alentadores, ya que, de acuerdo a estadísticas de la Liga Española, Arribas solamente ha jugado tres partidos para un total de 270 minutos de 1260 posibles en la actual temporada.

A la directiva universitaria le atrajo la idea de traer al zaguero, pese a que en el Depor está prácticamente borrado, ya que el actual técnico, Cristóbal Parralo, no lo tiene considerado en su once titular; su último juego lo disputó el 24 de septiembre en la fecha seis ante el Espanyol. A partir de ahí, no ha tenido actividad.

Por si ello fuera poco, apenas la semana pasada, el defensa, junto al jugador rumano Florin Andone, fueron castigados por el estratega del conjunto gallego, pues ambos protagonizaron una pelea en los entrenamientos del Depor, lo cual les mereció estar separados del plantel por dos días.

Este sábado, Arribas estuvo en la banca del Deportivo la Coruña en juego por la fecha 16 de la Liga Española ante Sevilla, encuentro que perdieron los gallegos por 0-2 y en el que el central no tuvo actividad.

Así, Arribas se convertiría en el segundo refuerzo de los universitarios, tras la llegada del colombiano Yuber Asprilla, quien fue oficializado este viernes.

