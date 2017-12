Gol de 'Gullit' Peña compite por ser el mejor del mes de noviembre

Como cada mes, el equipo de Rangers escoge a los mejores goles para premiarlos y en noviembre una anotación del mediocampista mexicano Carlos Peña es candidato junto a otras tres.

“Gullit” Peña recién perforó las redes del Aberdeen para hacer el 2-0 en juego pendiente de la jornada 10 de la Liga escocesa, pero que se disputó en noviembre.

⚽ GOAL OF THE MONTH: The vote is now open for Novembers’ goal of the month – cast your vote at the link below. A winning fan will get the chance to recreate the goal with the winning player

➡️ VOTE NOW: https://t.co/2ZMqP2umtg pic.twitter.com/4l2WVouhMb

— Rangers Football Club (@RangersFC) December 2, 2017