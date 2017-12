VIDEO: Ex jugador de los Vaqueros noquea a su rival en combate de MMA

Greg Hardy lo volvió a hacer. El otrora ala defensiva de Dallas Cowboys, continúa con su buen paso en la transición de los emparrillados a la jaula con una segunda victoria en las categorías amateur de Artes Marciales Mixtas (MMA).

Hardy pisó fuerte en su debut amateur de MMA el 4 de noviembre pasado, cuando concretó un nocaut en tan solo 32 segundos. Esta vez, su segunda pelea duró 96 segundos.

El viernes por la noche, Hardy entró en una jaula de Louisiana contra Kenneth Woods, quien estaba haciendo su debut.

Poco a poco Hardy acorraló a su rival, quien intentó escapar ante la tormenta de golpes que cayó sobre él hasta que con una patada, el exvaquero lo mandó a la lona, donde mantuvo su golpiza hasta que el referee detuvo las acciones por seguridad del debutante.

Hardy volverá a American Top Team y continuará su progresión en MMA, donde espera tener aún más suerte que la que tuvo como profesional en la NFL.

Former Cowboy Greg Hardy (2-0) defeats Mississippi amateur debutant Kenneth Woods (0-1) in just 32 seconds by knockout at AKA: Rite Of Passage 2. Via @FloCombat pic.twitter.com/WJyJNfzsQR

— Brian Oswald (@briancoswald) December 2, 2017