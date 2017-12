Peralta aseguró que existe 'deuda con la afición'

América no sólo se fue eliminado del Apertura 2017, sino decepcionó a su afición al no poder marcar ningún gol en la Fiesta Grande del Futbol mexicano, hecho que tiene molesto a Oribe Peralta.

El delantero de las Águilas se dijo enojado por no poder marcar en esta Liguilla y se hizo responsable de la falta de gol azulcrema, porque asegura que es él quien tiene ese rol en el equipo.

‘No este América no debe ser, tenemos muchas cosas que mejorar y en lo personal tengo que mejorar muchísimo, en poder convertir la mayor cantidad de goles posible eso es lo que me molesta que no fuimos contundentes porque no metimos ninguna en esta liguilla, entonces el principal responsable soy yo, soy el delantero, el que está cerca del área y tengo que mejorar si es que me toca estar el siguiente torneo’, aseguró Peralta.

Además, un Oribe notablemente triste sentenció que está no es la cara que los fanáticos de Coapa deben ver de su equipo.

‘Triste y en deuda con la afición esta no es la cara del equipo que se merecen’, comentó.

