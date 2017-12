Silverdome se mantiene en pie por falla en detonación

Debido a problemas técnicos, una implosión parcial del Silverdome no logró derribar el domingo la sección superior de la ex casa de los Lions de Detroit.

La compañía de demoliciones Adamo indicó que las detonaciones en Pontiac, Michigan, debilitaron la estructura del Silverdome y aún existen posibilidades de que se venga abajo, si bien se desconoce cuándo podría suceder.

Rick Cuppetilli, vicepresidente ejecutivo de Adamo, dijo al periódico Detroit Free Press que 10% de la carga explosiva no detonó por cuestiones de alambrado que su equipo investiga.

A menos que la gravedad cause que el edificio caiga por su cuenta, los excavadores empezarán las labores de derribe de la estructura esta semana, explicó.

Los Lions jugaron en este suburbio de Detroit de 1975 a 2001. El Silverdome también fue hogar de los Pistons de Detroit de la NBA.

The Detroit Silverdome was set to be imploded today…

But the Silverdome isn't going without a fight 😂 pic.twitter.com/OgLiTf8Lcm

— FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) December 3, 2017