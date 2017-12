Gerardo Alcoba se declara aficionado de Pumas

Gerardo Alcoba dio su último adiós a Pumas. Antes de partir a su nuevo equipo, Santos, el ex defensor auriazul visitó por última ocasión las instalaciones universitarias y aseguró que espera retornar algún día. Además, reveló que parte como un "hincha más" del conjunto felino.

"Me siento muy contento de dejar de esta forma al club. Me despedí de compañeros y funcionarios con un abrazo de cada uno. Fue una despedida muy sentida. Nos vamos a extrañar. Nunca me había pasado irme así de un club. Hubieron abrazos que me quebraron la garganta".

"Tengo 33 años cumplidos. Nunca es tarde para poder volver. Como jugador pudo ser la última vez que salí por la puerta, pero las puertas de este club todavía no están cerradas para mí".

"Me voy con el tanque de sentimientos lleno y agradecido y hoy soy un hincha más de Pumas. A partir del momento que firme con Santos paso a ser un hincha más del equipo", aseveró el ahora zaguero lagunero, quien finalmente afirmó que se encuentra ansioso por llegar a su nuevo equipo.