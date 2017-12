VIDEO: Gobernador de Nuevo León tratará de abrir señal para la Final Regia

Luego de que se diera a conocer que Tigres y Monterrey protagonizarán la Gran Final del Torneo de Apertura 2017, las reacciones no se hicieron esperar, tal fue el caso del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez 'El Bronco', quien afirmó que hará todo lo posible por abrir la señal televisiva para que todos disfruten de la tan anhelada Final Regia.

"Cuesta mucho dinero abrir la señal de futbol, lo intentaremos, estamos trabajando en eso, pero cuesta mucho dinero porque es un negocio", señaló en el foro de seguridad Fortaleza Ciudadana.

'El Bronco' está convencido en que no todos los ciudadanos cuentan con los recursos suficientes para poder asistir al Estadio o de mínimo contratar pago por evento. "Valdría la pena abrir la señal del futbol. Ustedes tienen lana y pueden contratar pago por evento o pueden asistir al estadio, pero la mayoría de nuestros ciudadanos no tienen dinero y no pueden darse esos lujos. O compran por la carnita o pagan el pago de evento".

El Gobernador es fiel aficionado de Tigres; sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de reconocer la calidad que tiene Rayados, convencido en que gane quien gane le pondrá a Nuevo León una condición deportiva muy importante.

Cabe mencionar que una vez terminado el encuentro de Rayados ante Morelia, hizo pública su felicitación a través de su cuenta de Twitter. "Final de fútbol histórica, una Final Regia, enhorabuena a Tigres al y Rayados pero sobretodo a su afición, la mejor de México".

Final de fútbol histórica, una #FinalRegia, enhorabuena a @TigresOficial al y @Rayados pero sobretodo a su afición, la mejor de México. 🇲🇽 — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) December 4, 2017

¡Aquí el video!

El C. Gobernador participa ésta mañana en el foro de seguridad Fortaleza Ciudadana. Posted by Oficina del Gobernador de Nuevo León on Monday, December 4, 2017

