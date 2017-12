Usain Bolt es inmortalizado en el Estadio Nacional de Jamaica

En la pose de celebración de "la flecha" quedó otra vez eternizado el hombre más rápido del mundo Usain Bolt, al ser develada su estatua de bronce en el Estadio Nacional de Jamaica, en esta capital.

Bolt se sintió impresionado con la obra del artista Basil Watson y al pie de la estatua hizo su tradicional festejo de victoria en las pistas de Campeonatos Mundiales y Juegos Olímpicos y otras tantas en las que estuvo, salvo en su última participación, en Londres 2017.

Thank you Jamaica. Truly Humbled pic.twitter.com/eDyTo5v9sF — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) December 4, 2017

El velocista jamaicano se vio inmortalizado en esa estatua y con una sonrisa de satisfacción de verse con su pose triunfadora, compartió que “nunca sentí que estaría en este momento tan grande como ahora en el Estadio Nacional, donde comenzó todo”.

Abundó que “esta es la razón por la que siempre animo a todos: todo es posible, sin límites, porque en ningún momento pensé que lograría tanto, pero siempre he insistido y me he enfocado en lo que quiero”.

Aunque su última competencia, en el Campeonato Mundial de Atletismo Londres 2017, no fue lo más honrosa, para nada empaña su imagen de triunfador y ganador de seis medallas de oro olímpicas y siete mundiales, todas individuales.