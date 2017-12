Boletos de la final entre Rayados y Tigres, con 700% de incremento en reventa

En Nuevo León nadie quiere perderse la histórica final con clásico regio y los revendedores –e incluso aficionados a ambos equipos– realizan su “agosto” al menos para el encuentro de ida.

La reventa está a todo lo que da, algunos hinchas de Tigres rentan su abono activado en alto costo y otros ofrecen boletos hasta con un incremento de casi 700 por ciento del valor en taquilla.

Por mencionar un ejemplo, el boleto de la zona preferente norte del Estadio Universitario que cuesta 790 pesos, lo ofrecen en seis mil. Si bien la casa de Tigres está en San Nicolás, la reventa también está siendo combatida en Guadalupe, cuyo alcalde, Francisco Cienfuegos, aseguró se puede controlar.

“Ese es permanente (operativo contra la reventa), vamos a estar desde hoy con inspectores alrededor del estadio; no hay boletos en venta, si no tienes boleto en mano no hay por qué asistir al estadio. A quien se encuentre revendiendo un boleto, se va a actuar con el rigor de la ley”, indicó.

– ¿Cómo hacerle con la reventa en redes sociales? – “Es la misma aplicación”, dijo Cienfuegos sin ahondar en el tema.

Por lo pronto, para el encuentro de vuelta en casa de Rayados es donde más complicada se ve la posibilidad de la reventa, puesto que no permitirán el acceso a quienes no sean los dueños del abono que presenten, incluyendo fotografía.

