EN VIVO: Se definen los últimos calificados a octavos de la Champions League

Ocho de las 16 plazas para los octavos de final en la Liga de Campeones siguen en disputa rumbo a la última fecha de la fase de grupos.

Tres de los grandes de Europa, Barcelona, Real Madrid y Bayern Múnich, de antemano tienen su pase asegurado, al igual que el ex campeón Chelsea, Paris Saint-Germain y Manchester City. Tottenham y Besiktas completan la lista de los ya clasificados.

Sin embargo, los equipos que buscarán completar la lista de calificados son : Atlético de Madrid, Sevilla, Basilea, CSKA Moscú, Juventus, Leipzig, Liverpool, Manchester United, Nápoles, Porto, Romas, Shakhtar Donetsk, Sparta Moscú

y Sporting de Lisboa.

