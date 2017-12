Edgar Méndez se disculpa por suspensión de seis partidos

Nadie me va a quitar la felicidad de seguir y luchar por el @cruzazulfc se que está muy mal lo que hice por que perjudicó a mi equipo y a mi club y por eso quiero pedirles disculpa a todos soy el primer afectado por que no podré desmontar la ganas de pelear por todo con mi club y por lo que tienen duda de mi continuidad aseguro que me queda muchos año en mi club soy muy feliz pronto estaré de vuelta 🔵🇲🇽💪

A post shared by Edgar Mendez (@edgar9mendez) on Dec 6, 2017 at 2:49pm PST