Doctora prohibió a jugadores del Spartak tener relaciones sexuales

Victoria Gameeva, doctora del Spartak de Moscú, previo al partido crucial de Champions League contra el Liverpool, prohibió a sus jugadores tener relaciones sexuales antes del encuentro con el fin de obtener el máximo rendimiento del equipo.
"Desde un punto de vista médico, el sexo estimula la capacidad de trabajar solo en mujeres. Pero funciona de otra forma para los hombres. Deben evitar las relaciones sexuales dos o tres días antes del partido de futbol", aseguró.
El conjunto ruso se juega su pase a Octavos de Final en Anfield, partido que necesita ganar y esperar que el Sevilla pierda contra Maribor.
Часто патология сердечно-сосудистой системы носит скрытый характер. В связи с этим необходима ранняя диагностика. . УЗИ сердца, или ЭхоКГ ЭХО-КГ нужно проводить при: – наличии шумов и болей в сердце; – нарушении сердечного ритма восстановительный период после операций на сердце или инфаркта; – наследственных заболеваний ССС; – занятиях спортом; – усиленном сердцебиении, «замирании» сердца и нарушении сердечного ритма (в том числе при употреблении алкоголя); – одышке, кашля, боли в груди и верхней части живота, увеличении размеров печени; – частых головных боли, головокружение, потеря сознания; – отеках, бледном кожном покрове, холодных конечностях, повышенном артериальном давлением; – повышенной температуре тела, не связанной с другими заболеваниями, которая сопровождается сердцебиением и одышкой. . УЗИ – процедура безопасная, не имеет противопоказаний, поэтому ее назначают даже детям и беременным. . УЗИ позволяет: – оценить работу сердечной мышцы, состояния четырех камер сердца и клапанов; – размеры сердечных полостей и величину давления на них; – толщину стенок сердца, скорость кровотока. . Не нужно заранее готовиться: сидеть на диете и соблюдать особый питьевой режим. . Процедура эхо-КГ совершенно безболезненна для пациента и длится порядка 20-30 минут. Осмотр проводится в положении лежа на спине (понадобится раздеться до пояса) с помощью высококачественного ультразвукового оборудования. На тело пациента в области груди помещаются специальные датчики, которые позволяют получать изображения сердца, сердечных сосудов и кровотока. Для передачи импульса используется специальный гель, который наносится на грудную клетку. Ощущения при этом такие же, как при проведении любого другого ультразвукового исследования. . #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #spartak #fcsm
Повышение цифр артериального давления. Гипертония❤️ . Гипертоническая болезнь – это стойкое повышение цифр АД свыше 140/90 мм.рт.ст. . Гипертония бывает: 1. первичная или истинная гипертоническая болезнь; 2. Вторичная или симптоматическое повышение цифр АД на фоне патологии других органов и систем: -при болезнях почек (гломерулонефрит, пиелонефрит, опухоли) -при патологии щитовидной железы (тиреотоксикоз) -при патологии надпочечников (феохромоцитома, альдесторонизм) -гормональные нарушения (климакс у женщин). . Симптомы: 1. Головокружение( 2. Головные боли (чаще в затылке); 3. Тяжесть в голове; 4. Шум в ушах; 5. Нарушение сна; 6. Тошнота; 7. Ощущение сердцебиения; 8. Кровотечения из носа; 9. Покраснение кожи лица; 10. Сильное давление на глаза. . Факторы способствующие повышению цифр АД: 1. Частые стрессовые ситуации; 2. Сотрясения головного мозга; 3. Наследственная предрасположенность; 4. Гиподинамия; 5. Возрастные изменения сосудов; 6. Увеличенное потребление соли; 7. Избыточный вес; 8. Курение и злоупотребление алкоголем. . При длительном и злокачественном повышении цифр АД развивается поражение органов мишеней: мозга, почек, сердца, глаз. Что может приводить к инсультам, отслоениям сетчатки, ангиоретинопатиям и тд. . Диагностика: Самостоятельное измерение АД тонометром, суточное мониторирование АД. Лечение гипертонии должно быть направлено на снижение цифр АД и снижение риска осложнений. И лечение гипертонии должно быть комплексное: 1. Соблюдение диеты; 2. Отказ от курения и употребления алкоголя; 3. Снижение лишнего веса; 4. ЛФК, коррекция физических нагрузок; 5. Гипотензивные препараты для коррекции цифр АД. #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #reebok #asics
К теме иммунитета. Закаливание. Баня. Мифы и реальность. Закаливание- это укрепление иммунитета. . В крови человека есть иммунные клетки, которые борются с бактериями и микробами. При повышенных температурах усиливается кровоток и повышается активность этих иммунных клеток. Соответственно, баня и сауна способствует более быстрому выздоровлению и укреплению иммунитета. . ❗️Но при условии, что нет никаких противопоказаний к высоким температурам, от применения которых вы можете только навредить. . Что нужно помнить про баню. И всегда ли она помогает при уже начавшемся простудном заболевании? . Не всегда. Здесь всё зависит и от иммунной системы человека и от стадии заболевания. Так как при высоких температурах идёт не только усиление активности иммунной системы, но и активное размножение бактерий, вы также можете усилить действие инфекции в организме и способствовать ее распространению. Поэтому в период болезни разогреваться банями не стоит. . Почему при переохлаждении (замёрзли руки/ ноги) люди часто простужаются и заболевают? . При охлаждении снижается скорость кровотока и защитные клетки двигаются медленнее, при этом бактерии размножаются быстрее. При этом если иммунных клеток в организме не достаточно- человек заболевает. Это касается и купания в проруби, холодной воде и тд. . Знайте меру! . #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #csmed #sportlife #girl #спорт #moscow #blogger #sportclinic #гамеевавиктория #врач #пп #бег #russiangirl #fitness #running #iloverun #cardio #adidas #workout #run #nike #reebok
Основные принципы построения тренировочного процесса: – Принцип непрерывности. Увеличение продолжительности интервала отдыха или уменьшение количества тренировок приводит к снижению эффективности тренировочного процесса. Увеличение длительности интервала отдыха снижает степень эффективности тренировочного процесса до 0% при интервале отдыха более 6 дней. – Принцип цикличности. Тренировочный процесс должен строиться с учетом одновременного развития всех основных систем организма. Поэтому необходимо планировать последовательность применения различных тренировочных средств в рамках определенного цикла (микроцикла). – Принцип безопасности. Соблюдайте правила техники упражнений, делайте разминку, тренируйтесь в удобной одежде и обуви. – Принцип качества. В каждом основном упражнении необходимо достигнуть максимального и полного напряжения мышечных волокон. – Принцип самоконтроля. Каждый спортсмен должен опираться в тренировке не только на правила, но и на самочувствие, поскольку имеются индивидуальные особенности адаптационных реакций. . #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #csmed #sportlife #girl #спорт #moscow #blogger #sportclinic #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #workout #run #nike #reebok #asics