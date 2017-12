Doctora prohibió a jugadores del Spartak tener relaciones sexuales

Часто патология сердечно-сосудистой системы носит скрытый характер. В связи с этим необходима ранняя диагностика. . УЗИ сердца, или ЭхоКГ ЭХО-КГ нужно проводить при: – наличии шумов и болей в сердце; – нарушении сердечного ритма восстановительный период после операций на сердце или инфаркта; – наследственных заболеваний ССС; – занятиях спортом; – усиленном сердцебиении, «замирании» сердца и нарушении сердечного ритма (в том числе при употреблении алкоголя); – одышке, кашля, боли в груди и верхней части живота, увеличении размеров печени; – частых головных боли, головокружение, потеря сознания; – отеках, бледном кожном покрове, холодных конечностях, повышенном артериальном давлением; – повышенной температуре тела, не связанной с другими заболеваниями, которая сопровождается сердцебиением и одышкой. . УЗИ – процедура безопасная, не имеет противопоказаний, поэтому ее назначают даже детям и беременным. . УЗИ позволяет: – оценить работу сердечной мышцы, состояния четырех камер сердца и клапанов; – размеры сердечных полостей и величину давления на них; – толщину стенок сердца, скорость кровотока. . Не нужно заранее готовиться: сидеть на диете и соблюдать особый питьевой режим. . Процедура эхо-КГ совершенно безболезненна для пациента и длится порядка 20-30 минут. Осмотр проводится в положении лежа на спине (понадобится раздеться до пояса) с помощью высококачественного ультразвукового оборудования. На тело пациента в области груди помещаются специальные датчики, которые позволяют получать изображения сердца, сердечных сосудов и кровотока. Для передачи импульса используется специальный гель, который наносится на грудную клетку. Ощущения при этом такие же, как при проведении любого другого ультразвукового исследования. . #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #spartak #fcsm

A post shared by OFFICIAL VICTORIA GAMEEVA (@gameeva_victoria) on Nov 13, 2017 at 8:53am PST