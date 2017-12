La tan esperada Final regia se llevó a cabo en el Estadio Universitario entre Tigres y Monterrey, un partido muy competitivo durante los primeros minutos; sin embargo, el segundo tiempo no fue favorable para ninguna de las dos escuadras, ya que no pudieron hacer gran cosa. Los memes no perdonaron lo que ocurrió.

¡Aquí los mejores!







