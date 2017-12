Rob Schneider apoya a Tigres en el Universitario

El actor estadounidense, Rob Schneider, se ha proclamado como un gran fan de los Tigres por lo que no perdió la oportunidad de apoyar a su equipo en la final del Apertura 2017 que disputa con el Monterrey

A través de las redes sociales circula un video en el que aparecer el protagonista de la película ‘Gigolo por accidente’ en el Estadio Universitario, sede del juego de ida.

De igual forma, hay imágenes del comediante de hace algunas horas en las que se tomó fotografías con aficionados en el aeropuerto de Monterrey.

Congratulations Monterrey & @Rayados fans @TigresOficial fans for having both your teams in the Finals! This will be a Classic of Classics!

— Rob Schneider (@RobSchneider) December 7, 2017