Jugador que rechazo Almeyda por sobrepeso volverá a Chivas

Ante la ausencia de gol en Chivas, el equipo encabezado por Matías Almeyda cuenta con la posibilidad de regresar al primer equipo al atacante Luis Márquez, quien lució en el Ascenso con el Zacatepec; sin embargo, un problema de ‘sobrepeso’ podría cerrarle las puertas al delantero.

En charla con RÉCORD, el ofensivo oriundo de Guadalajara reveló que hace año y medio tuvo una charla con el Pelado, en la que el argentino le indicó que para estar en el Rebaño debía cuidar su peso.

“Alguna vez hablé con él de eso, pero fue hace más de año y medio. Me dijo que si quería estar en Chivas debía bajar unos kilos de peso”, reconoció el goleador, quien en la página de la Liga MXaparece con estatura de 1.73 m y 83 kg.

Con la intención de regresar al redil, Márquez admitió que ha puesto principal atención en ese aspecto durante su paso con el Zacatepec, pero ahora que terminó su préstamo, se encuentra a la espera de conocer la decisión final de Almeyda para saber si volverá o no al cuadro de la Perla Tapatía.

“Sí, es lo que he trabajado todo el semestre en Zacatepec (el peso). Ya terminó mi préstamo, ya depende de Chivas el ver qué pasa. Me siento tranquilo, ya definirán lo que pase conmigo, estoy tranquilo y esperando a saber qué me concretan y aprovecharlo”, indicó el atacante.

Hasta el momento, Márquez no ha tenido comunicación con Matías Almeyda, aunque sí con la directiva, por lo que es optimista de volver al Rebaño, en donde considera que podría aportar mucho.

“No, con Matías no he hablado. He charlado con gente de la directiva y vamos por buen camino. Creo que aportaría mi técnica y el gran toque que me caracteriza. Soy un jugador diferente que puede hacer goles”, subrayó el futbolista.