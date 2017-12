Detienen a luchador de la WWE tras ser acusado de secuestro

El luchador estadounidense de la WWE, Rich Swann fue detenido en Florida la madrugada de este domingo, tras ser acusado de agresión y secuestro.

Tras dicho acontecimiento, la WWE decidió suspenderlo indefinidamente hasta que aclare la situación legal por la que atraviesa, cabe mencionar que medios locales afirman que Swann discutía con su esposa, por lo que tuvo que intervenir la policía.

El estadounidense estaba programado para participar ante Drew Gulak durante el Monday Night Raw, lucha que lo pudo haber llevado al Campeonato de Peso Crucero WWE; sin embargo, dicha situación le impedirá participar.

El informe del luchador lo dio a conocer la Policía de Florida a través de su cuenta de Twitter.

Due to numerous national media requests…mugshot and arrest report for Rich Swann can be found here: https://t.co/PvQj5B7A7n

(Redactions made in accordance with FSS 119 that protects home address/phone of domestic violence victim.) pic.twitter.com/EgjbzTbjNq

— Gainesville Police (@GainesvillePD) December 10, 2017