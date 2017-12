Matías Alustiza, nuevo refuerzo de Pumas

Los Pumas de la UNAM quieren recuperar protagonismo. Y para eso necesitan goles. Por eso, este lunes han cerrado la contratación del atacante Matías Alustiza. El argentino naturalizado mexicano deja al Atlas para integrarse al cuadro universitario.

La operación fue anunciada por la directiva de los rojinegros. La cesión es en calidad de préstamo por un años. Y así, Pumas le ha ganado la carrera a otra clubes que pretendían al centro delantero, como Veracruz y Puebla.

Para Atlas, significa una baja sensible, per aparentemente necesaria. Existen distintas versiones de que la relación entre el jugador y el técnico no era la mejor. Fuentes allegadas al vestidor aseguran que existía molestia del delantero por no ser titular. Incluso, se dice que habría condicionado su permanencia a la posible salida del entrenador.

Al recibir José Guadalupe Cruz el respaldo por parte de la directiva, Matías Alustiza comenzó a buscar nuevas opciones para continuar su carrera. Y este lunes se ha cerrado el trato con Pumas de la UNAM, equipo con el que buscará la continuidad que no tuvo durante los últimos meses.

Así, Atlas continúa sufriendo bajas en el plantel. Además de Alustiza, este lunes se anunció que Christian Tabó y Diego Cruz van a préstamo un año con el Puebla. Por si fuera poco, José Madueña y Javier Salas, titulares en el último torneo, están “amarrados” con Cruz Azul. Sólo faltan detalles para que se anuncien sus incorporaciones.

